Nicki Minaj se casó y sus fans no están felices

Si bien la mayoría de los "Barbz" están encantados con cualquier movimiento que haga su reina, no todos están encantados de que Nicki Minaj se haya casado con un hombre con antecedentes penales. Confirmando la noticia en Instagram el lunes, la rapera de 36 años, cuyo nombre legal ahora es Onika Tanya Maraj-Petty, dice que se casó con su novio Kenneth "Zoo" Petty, de 41 años.

Muchos fanáticos, sin embargo, se apresuraron a señalar que Petty es un delincuente sexual registrado y cumplió condena por homicidio. Petty es un delincuente sexual registrado de nivel dos en el estado de Nueva York, lo que significa que se lo considera un "riesgo moderado de reincidencia" y debe registrarse como delincuente sexual de por vida.

Noticias Relacionadas Invitación de Arabia Saudita a Nicki Minaj para actuar en un concierto provoca un 'shock' cultural

En abril de 1995, Petty fue condenado por intento de violación en primer grado por un incidente que involucró a una niña de 16 años que ocurrió en septiembre de 1994. Fue sentenciado a entre 18 y 54 meses de prisión, aunque no está claro cuánto tiempo él realmente sirvió. Luego, en 2006, se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado en el tiroteo en 2002 y la muerte de un hombre llamado Lamont Robinson. Fue sentenciado a 10 años de prisión pero terminó cumpliendo siete. Fue puesto en libertad en mayo de 2013 y estuvo en libertad supervisada hasta mayo de este año.

Minaj continúa defendiendo a su hombre en Instagram y en su podcast "Queen Radio".

"Tenía 15 años, ella tenía 16 ... en una relación. Pero aléjate, Internet. Ustedes no pueden manejar mi vida. Ni siquiera pueden manejar su propia vida.", escribió en respuesta a las críticas sobre su intento de condena por violación.

En julio, arremetió contra sus enemigos en el aire. "Cuando una persona está con un negro que la amaba antes de tener un centavo en el bolsillo, ¿Cómo no lo entiendes? ¿Cómo no entiendes la felicidad versus la influencia?" ella dijo. "¿Cómo te atreves a hablar de bajar los estándares", agregó, y les dijo a sus oyentes que "despertaran" y se dieran cuenta de que el amor no se basa en el materialismo. "Es la verdad", dijo, "el dinero no puede comprarme felicidad y buen sexo".

En Twitter, ella dijo "Petty estaba en mi cuerpo antes de este gran y viejo trasero. Antes de la fama y la fortuna. Peleé con mi novio porque yo no sería su chica. Él siempre fue un poco loco. Pero de todos modos, el tiempo lo es todo ".

En agosto, anunció a sus oyentes que ella y Petty habían solicitado una licencia de matrimonio y se casarían legalmente dentro de los 80 días. El rapero también tiene varios fanáticos convencidos de que está embarazada. No solo ha hecho apariciones físicas de poco a nada en meses, sino que también aludió a estar con un niño en un verso sobre "Zanies and Fools".