Rocío Rial se mostró en redes con un sexy escote y un tatuaje en el pecho

Rocío Rial siempre se ha demostrado con un perfil mucho mas reservado que su hermana Morena, la joven de 20 años casi no utiliza las redes porque prefiere no exponerse, y mantener su privacidad. Es por eso que las fotos que en algún momento publicó fueron borradas.



Si bien la joven no sube fotos, cada tanto, sube historias a Instagram, las cuales tienen una duración de solo 24 horas. Así fue como subió una historia en la que se ve totalmente segura de si misma, con un gran cambio de look. Rocío se hizo trenzas estilo africano por todo el pelo, y las tiñó de rosa, se animó a un escote demasiado pronunciado y además mostró su nuevo tatuaje de una rosa en el pecho.



Rocío está en la búsqueda de un cambio, de una imagen diferente, que al parecer, está funcionando porque se la ve mucho mas confiada con su cuerpo, con su ser.









