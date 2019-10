Insultaron a un ex ídolo de Boca tras la eliminación y su esposa lo defendió

Tras una carrera exitosa como fútbolista, Diego Latorre hoy triunfa como comentarista de fútbol en Fox Sports. Pero esta vez Latorre fue el foco de agresiones por su trabajo tras la eliminación de Boca, equipo donde supo ser ídolo.

Todo comenzó cuando el equipo de Alfaro quedó eliminado nuevamente de la Copa Libertadores por River. Algunos comentarios de Latorre no cayeron bien en algunos hinchas Xeneizes que comenzaron a criticarlo via Twitter. Al no tener respuestas estos hinchas comenzaron a nombrar también a su esposa, la mediatica, Yanina Latorre, que mientras esperaba que llegara "Gambeta", asi le decian por su destreza cuando jugaba, se puso a contestar sin filtros.

Noticias Relacionadas Yanina Latorre, enojada con Polino por el cero que le puso a su hija en ShowMatch

Con las respuestas de Yanina Latorre a los hinchas de Boca que seguían enojado por los comentarios de su marido en la transmisión oficial, resurgió la relación de Diego con la ya muerta modelo Natacha Jaitt lo cual hizo ofuscarse más Yanina. "Imbeciles sin vida" o "enfermos violentos", fueron apenas unas de las tantas expresiones que utilizó la panelista de TV para contestar las ofensas que recibia ella y su marido por redes sociales.