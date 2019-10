Wendy Williams llevó a su hijo a su primer club de striptease

Wendy Williams no es una madre promedio. Durante la sección Hot Topics de su programa el lunes, la presentadora del programa de entrevistas recordó haber llevado a su hijo Kevin Hunter Jr., de 19 años, a su primer club de striptease mientras estaba en Los Ángeles durante el fin de semana, recibiendo su estrella en el Paseo de la Fama.

"Le enseñé a mi hijo y sobrino cómo hacer que lloviera", comenzó antes de arrojar algo de sombra a su ex marido. "Normalmente, ese es el trabajo de un padre, pero él está ocupado". "Creo que se supone que un chico debe ir con su padre si quiere ir a un club de striptease", continuó Williams.

"A medida que pasa el día, soy más fuerte, mejor y más rápida que nunca, pero tengo que decirte, así que [mi hijo] me preguntó hace como tres meses: 'Mamá, llévame a un club de striptease'". "Pensé, '¿Estás loco?'", Agregó. "'¿Ves los titulares que han puesto? Alguien va a llamar a DYFS (Division of Youth and Family Services) por mí. Muy bien, tal vez seas un adulto, no llamarán a DYFS, pero al menos llamarán a la policía o algo así. No voy a ir al club de striptease contigo y me gusta el club de striptease. No. ¡Sal de aquí con eso! "

Sin embargo, después de estar en Los Ángeles, Wendy dijo que fue "golpeada" por "el espíritu" y decidió llevar a Kevin y su sobrino al club de striptease.

Williams recordó (con una imitación muy graciosa) acerca de cómo, mientras estaban en el club, algunas bailarinas le pidieron que no las "juzgara".

"'No te estoy juzgando'", dijo. "'Mira, ¿puedes pasar a mi hijo?'"

El club le dio a Wendy y a su equipo "fajos", pero según Wendy, su hijo no estaba usando los dólares correctamente.

"¡Kev sólo los estaba dejando caer!" ella recordó. "Estaba como, 'Chica, vuelve aquí. Hazlo de nuevo'". Fue entonces cuando Wendy le mostró a su hijo cómo hacer que lloviera adecuadamente.

"¡Qué les pasa a ustedes dos!" bromeó ella. "¡Tienes que hacer que llueva!"