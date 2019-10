Barby Franco desea con todas sus ganas ser madre

Barby Franco en la tarde del miércoles, luego de transcurrir su cumpleaños, respondió algunas preguntas de sus seguidores, y respondiendo a una, aclaró, que quiere ser mamá pero que por ahora es un tema sensible.



A Franco le preguntaron, ¿“Por qué no querés tener hijos ahora?”, a lo que ella respondió: “Quiero!, Pero depende de Dios y de la medicina! (Tema sensible)”.



La modelo y panelista junto a su pareja Fernando Burlando no están pasando los mejores momentos en su relación, ya que, suspendieron el casamiento que estaba previsto, tras una desubicada propuesta por el abogado, quien fingía un infarto en la ambulancia. El mismo se ausentó en su cumpleaños por lo que Barby respondió ante la pregunta de sus seguidores, que no estuvo porque estaba en un viaje de placeres y trabajo.



Ante esta situación nos queda la gran duda de, si ya no cuenta más con su pareja y busca a la ciencia para que ocurra, o, no puede tener un hijo de manera natural.