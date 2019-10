Lo que Selena Gomez busca en una relación

Selena Gomez se está volviendo real sobre el amor.

En una amplia entrevista con el "Zach Sang Show" del viernes, la cantante, de 27 años, habló sobre lo que aprendió mientras estaba soltera y reveló lo que está buscando en una relación.

"He estado súper, súper soltera por dos años", comenzó Gómez. "Quiero saber cómo será ese amor para mí".

"Quiero que sea real", continuó. "No quiero que sea co-dependiente o desordenado o con falta de comunicación. Creo que cuando envejeces, encuentras personas que realmente son adecuadas para ti, que en realidad están en la misma onda".

Gómez, quien se describe a sí misma como una "romántica desesperada", dijo que le gusta estar soltera. Sin embargo, cuando comience a buscar el amor nuevamente, expresó que "hará tantas cosas de manera diferente" que en el pasado.

"Sería muy transparente", dijo. "No tengo espacio para amortiguar las cosas que necesito o quiero. Creo que las chicas a veces pueden tener miedo de eso, porque nos ven como locas, necesitadas o que piensan demasiado y dramáticas. Entiendo a veces, pero me encanta ser una niña y me encanta tener las emociones que tengo y sentirme muy profunda y apasionada. Se trata de contenerlo y canalizarlo en las áreas correctas ".

"Pero nunca quiero perder la sensación de amor que imagino", continuó. "No quiero estar hastiada o amargada por nada. Creo que existe. Estoy feliz de esperar eso por el tiempo que sea necesario, porque vamos a hacer esto por siempre".