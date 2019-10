Internet cree que Selena Gomez traicionó a Taylor Swift

Selena Gomez está teniendo un mes atareado, ya que está sacando nueva música que tuvo mucho éxito, y ahora mismo su vida es muy movida por ese motivo, y además por las polémicas que sus canciones crearon, así también como la polémica que venimos a traerles hoy: Las redes trataron de traidora a Selena Gomez cuando éste lunes subió una foto a instagram ocupando una faja "Skims" de Kim Kardashian, esposa de Kanye West, que describió como "cómoda".

Kim Kardashian, Kanye West y Taylor Swift no tienen la mejor relación del mundo. Han tenido muchos problemas a través de los años, pero sin embargo Kim salió de la situación a principios de éste año.

Los fans de Taylor comenzaron a hostigar a Selena, tratandola de "traidora". La artista tuvo que eliminar la fotografía y en cambio subió una con su amiga.

"Gracias por estar siempre a mi lado, me has enseñado muchisimo y me has acompañado durante todo este proceso, has permanecido a mi lado y me has recordado cómo ser un mejor ser humano. Estaré a tu lado para toda la vida." , dijo Selena.

Evidentemente, el problema existía sólo en la cabeza de los fanáticos, y la relación entre las famosas amigas sigue marchando positivamente.