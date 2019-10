Ariana Grande muestra su tremendo disfraz para Halloween

Ariana Grande ha estado burlándose de su disfraz de Halloween 2019 durante días, y finalmente, les dio a los fanáticos lo que habían estado esperando.

A principios de esta semana, Grande compartió imágenes y clips en las redes sociales de un episodio del programa de televisión de la década de 1960, "The Twilight Zone" titulado "Eye of the Beholder".

En el episodio, una mujer está cubierta por vendajes, porque acaba de someterse a una cirugía plástica para que su rostro sea "normal". Cuando los médicos le quitan los vendajes, se revela que es una mujer hermosa.

Sin embargo, los médicos, cuyas caras el espectador no puede ver, declaran que la cirugía falló. Luego se revela que los médicos no son humanos: tienen caras de cerdo con narices dobladas, y este es el aspecto que se debe considerar "hermoso" en este mundo.

Muchos de los fanáticos de Grande asumieron que ella se convertiría en la mujer hermosa del episodio, pero en la verdadera moda de Ariana: ella los trolleó, o deberíamos decir "cerdeó". En cambio, optó por el aspecto de cara de cerdo de los médicos en el episodio, compartiendo con sus seguidores el jueves una imagen en blanco y negro de sí misma en la mirada, con el subtítulo "ojo del espectador".

En una publicación posterior, publicó otra foto de sí misma como la belleza grosera, con la leyenda, "el procedimiento final fue un éxito", mostrando su sentido del humor.