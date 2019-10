El esposo de Nicki Minaj le regaló un anillo de 1.1 millones de dólares

Nicki finalmente les está mostrando a todos los anillos de diamantes y el joyero que lo hizo nos dice que Kenneth Petty manejó el diseño, la entrega y pagó por sí mismo. Al parecer, está valorada en $ 1.1 millones.

Rafaello & Co. fueron los contratados por Kenneth para hacer sus anillos de boda, trabajando juntos en un diseño durante varios meses. El brillo personalizado de Nicki presenta un centro de 17 quilates con diamantes con claridad VVS2.

El joyero nos dice que Kenneth quería un anillo de bodas tradicional para Nicki, buenos diamantes y nada demasiado llamativo, porque sabe que ese es su estilo.

Nos dijeron que el joyero voló desde Nueva York a Los Ángeles unos días antes de la boda de Nicki para entregar los anillos ... vinieron en un joyero personalizado que reproduce una presentación de fotos de la pareja al son de la canción de Nicki, "Come See About Me"