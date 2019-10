Silvia Suller se desnudó y revolucionó las redes

La ex-vedette y ex modelo argentina, causaba furor en sus mejores épocas y era considerada una de las mujeres mas hermosas del país.

Por más que Silvia ya no sea la misma de antes, sigue teniendo la misma energía y se muestra sin ningún tipo de pudor en las redes.

En esta ocasión, subió una foto a Twitter totalmente desnuda, tapada únicamente con las sábanas de la cama y tapando su pezón con un emoji de una boca.

"Tengo calor #SullerManíacos espero que no les moleste desnudez porque es para admirar y no para criticar... no se ve nada, no hace falta"

Los comentarios fueron positivos: Silvia recibió cumplidos de todos lados por su cuerpo.

¿Qué pensas de la actitud fresca de la ex-vedette?