Alex y Charlotte Caniggia enfurecidos por el compromiso de su padre

Como todos saben, los hermanos Alex y Charlotte Caniggia son eternos generadores de noticias por sus comentarios, actividades, viajes y hasta escándalos. Últimamente el centro de atención de esta familia está girando en torno a la escandalosa separación de Claudio Paul y Mariana Nannis y a la aparición en escena de Sofía Bonelli joven tercera en discordia.

El anuncio, esta semana, en la tapa de una reconocida revista social de la futura boda hizo estallar todas las bombas dentro de la familia. El primero en hablar fue Alex quien dijo: “Esto es para joder a mi vieja. Mi viejo de la nada de repente es re cholulo, da notas y aparece en revistas. ¿Se acuerdan lo que era mi viejo? No hacía ninguna nota, nada y de repente, ¡pum! ahora es el más cholulo del mundo con la otra, con la villera. Cualquiera esto, lo que hace es de mala persona, lo hace para joder a mi vieja. Son dos ridículos”.

Por su parte Charlotte Caniggia calificó de “gato” a la novia de su papá y sostuvo que no se están respetando los tiempos judiciales del divorcio de sus padres. Consultada por un medio de noticias dijo que la noticia del compromiso se la enviaron por internet y que todo le parece demasiado raro. Finalizó agregando: “Estoy dolida con mi papá, no me parece bien lo que hace, me desilusionó, pero ya está, no me parece que todo lo haga púbico…”.

En esta historia sólo el tiempo dirá cómo termina.