Noche de brujas farandulera: Los famosos festejan Halloween

Aunque Halloween es un festejo tradicional de otras partes del mundo, hay muchas figuras de la farándula argentina que añoran esta tradición y no quiere perdérsela por nada del mundo. Claro que no tienen mucho ámbito para vestirse como la ocasión amerita y salir a pedir Dulce o Truco por el vecindario. Sin embargo, las redes sociales son una buena oportunidad para mostrarse como diablito, cadáver o monstruo. De hecho, así lo hizo Iliana Calabró, que se mostró como una Bruja, sonriente, para que sus seguidores puedan admirarla.

Otro local que se puso su atuendo fue Pico Mónaco. Claro que no lo hizo en Argentina. Sino que viajó a una exclusiva fiesta de Halloween en el Ice Palace de Miami. No estuvo solo. Para lo que denominó “la mejor noche de mi vida” estuvo acompañado por su novia Diana Arnopoulos. Juntos disfrutaron de la velada y hasta él se fotografió besándola en el cuello. Por supuesto que subió esa y varias fotos de la noche a su Instagram oficial. “Amo Halloween. (Se nota, ¿no?)”, escribió el ex tenista en otra foto posando con un gesto raro.

En cambio, muchas celebrities estadounidenses salieron a festejar con amigos y mostraron sus excéntricos disfraces. Por ejemplo, se mostraron en sus redes y despertaron más de una opinión por sus terrorísificos e ingeniosos atuendos Miley Cyrus, Kylie Jenner, Demi Lovato, Ariana Grande, y Nicky Minaj.

Halloween o la Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años conocido como Samhain ("Fin del verano" en irlandés antiguo). Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces y niños deambulando por las calles, su origen no es tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el “año nuevo celta” coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos.