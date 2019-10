Por blanquear su sexualidad su familia no le habla

La bailarina, conocida popularmente desde su ingreso al programa de Marcelo Tinelli relató, en una entrevista, todos los inconvenientes que tuvo al manifestar, en la pista de Showmatch, su gusto por las chicas: “Muchos se sorprendieron, tanto amigos como parte de mi familia que no lo sabían. De hecho, la mitad de mi familia no me habló más”.

Sobre los tiempos de discriminación actuales, la bailarina opinó que la homofobia sigue existiendo pero que contar en televisión sobre sus preferencias sexuales, la alivió y alineó en su discurso y pensamiento; agregó que espera que su decisión de hablar en televisión sobre su sexualidad, sirva para aquellas personas a las que les cueste hacerse cargo y tengan vergüenza de lo que les pasa y lo que sienten

Flor Jazmín Peña conquista en cada gala al público y a los fans a fuerza de talento, belleza y simpatía. No hace mucho tiempo coqueteó con Leticia Siciliana (hermana de Griselda) en el aire de Canal 13. Asegura que: “Tuve una novia y dos novios a lo largo de mi vida, pero no me gustan las etiquetas, me parece que limitan. Dejo que la vida me sorprenda y apunto más a que me guste la persona, independientemente de su sexo (…) Estoy abierta a conocer hombres también, eh... Me fijo más en la personalidad que en el género”.