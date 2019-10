La incómoda situación que Leticia Siciliani y su ex novia vivieron en un colectivo

Leticia Siciliani estuvo de novia con Delfina Martínez, con quien se separaron en mayo de 2018. La actriz reveló una incómoda situación de discriminación en la vía pública que les tocó vivir.

“En la vía pública sentí la discriminación, me pasó con mi ex novia de estar en un colectivo, estábamos abrazadas y un señor, que estaba con su hija, nos pidió que paráramos. Dijo que no tenía ningún problema pero que no podía explicárselo a su nena”, contó Siciliani en diálogo con Agarrate Catalina.

Sobre lo que sintió, aseveró: “Me angustié muchísimo y no lo pude controlar, todavía no me sale reaccionar frente a esas cosas porque me aparecen una locura. Siento que soy una privilegiada por vivir mi vida de una forma y hay mucha gente que no, que vive cosas como la del colectivo todos los días”.



Fuente:Rating cero