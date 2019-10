El pasado más oscuro de Ginette Reynal: fue adicta a las drogas

Cada sábado, "Podemos Hablar", el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, propone un punto de encuentro entre los invitados.

Esta vez, la importante revelación de Ginette Reynal se dio ante el tópico: "Aquellos a los que la vida les dio una piña".

La ex modelo hizo referencia a su marido, el polista Miguel Pando, quien falleció a los 50 años a causa de un tumor cerebral.

"Mi piña es bastante conocida: es la muerte trágica de mi marido por cáncer de cerebro. Se murió en un año, en casa... Le armé todo un cuarto con toda su familia. Costó mucho porque yo elegí la negación. En vez de encarar el duelo, tirarme en una cama a llorar y ser una viuda, me dio mucho cagazo y me fui por otro lado: me zambullí a drogarme", contó Reynal.

“Consumía drogas duras, no es que me fumaba un porro. Y lo pasé mal, mis hijos la pasaron muy mal. Igual me rescataron mis hijos. Me sentaron un día y me dijeron: ‘Mamá, basta’. Tengo tres, Jerónimo era muy chico, y a él le tocó como la parte más jorobada porque tenía 14 años cuando pasó todo esto. Pero me agarraron los más grandes y me dijeron: ‘Mamá, basta'", reiteró.

En ese sentido, continuó: "No porque ellos me vieran o que hayan existido situaciones en las cuales ellos estuvieron en peligro, porque yo eso lo cuidé un montón, pese a mi locura. Pero sí estaba el día después. Los torturaba porque tenía un carácter de mierda, estaba de bajón”.

