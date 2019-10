Noelia Marzol: "No atiendo a mis chongos, ellos me atienden exclusivamente"

Desde hace un tiempo no le conocemos una pareja formal a Noelia Marzol. La actriz habló con lujo de detalles a esta situación.

“No queda tiempo para el amor, estoy muy bien sola, es la primera vez que lo estoy durante un tiempo extenso y estoy disfrutando del trabajo intenso que me está tocando hacer, me siento con libertad. Pienso algo y lo digo”, aseguró en Modo Sábado.

Sobre las propuestas que recibe, explicó: “Por suerte no faltan candidatos, pero nada formal. Tengo chongos pero no candidato formal. No tengo tiempo para dedicarme a una persona como lo merecería. Tengo varios chongos, hay alguno que pidió exclusividad y le dije que no directamente. No me siento capacitada para tener una relación formal aunque me encanta”.

En cuanto al trato con sus “chongos”, aseveró: “No los atiendo, ellos me atienden exclusivamente a mí. Son cariñosos, me mandan flores y bombones pero saben que es temporal y lo aceptan”.

En cuanto a la lista, no dio mayores detalles: “No voy a andar quemando gente así que no voy a dar nombres. Por supuesto es gente sin compromisos. Sería un quilombo. Soy buscona, me gusta tomar iniciativa. Activo de una si veo que se está pasando una secuencia”.

Fuente:Rating cero