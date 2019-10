Son días con emociones a flor de piel para Natalia Lobo que, a sus 50 años, acaba de sellar legalmente su lazo con el hombre que la crió: la pareja de su mamá.

"Estoy muy emocionada, estoy llorando desde ayer cuando fui a buscar mi partida de nacimiento nueva que dice Natalia Lobo. Mi papá del corazón, Martín Lobo, me adoptó legalmente", contó la actriz en diálogo radial con Agarrate Catalina, ciclo de La Once Diez, cuando dio cuenta del feliz resultado de esta decisión que su papá había tomado hace poco más de un año.

La actriz aseguró que siempre consideró como su papá al hombre que lleva el apellido que ella eligió al arrancar su carrera. "No puedo creer que todo el camino de mi vida termine tan bien”, agregó, conmovida. Y contó que hoy no mantiene comunicación con su padre biológico, un músico que vive en España y que debió exiliarse de la Argentina durante la dictadura militar y que no está al tanto de que salió la adopción.

“MI PADRE BIOLÓGICO CONOCIÓ A MI PAPÁ DEL CORAZÓN Y ME DIJO QUE IBA A SER MEJOR PADRE QUE ÉL, LA VERDAD ES QUE TENÍA RAZÓN".

“Mi padre biológico conoció a mi papá del corazón y me dijo que iba a ser mejor padre que él, la verdad es que tenía razón", aclaró Natalia, y reconoció que ya no está enojada con él por haber elegido ese camino. "No debería él enojarse conmigo, tu familia es la que está", concluyó, feliz.