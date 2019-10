Pablo Duggan anunció que se casa con Karen, su novia venezolana 18 años menor

En una nota con "Infama", Pablo Duggan anunció su casamiento con Karen, una ingeniera naval oriunda de venezuela 18 años menor. La pareja se conoció en un bar cercano a América TV y el flechazo fue inmediato.

Y luego de un año de convivencia, la pareja puso fecha y se casará en abril de 2020. "Falta para abril, yo me casaría mañana. Recién estamos empezando con los preparativos”, señaló el periodista.

Por su parte, su novia agregó: “Estamos discutiendo porque él no se quiere casar por Iglesia y yo sí. Pero va a ser algo muy pequeño”.

"Por ahí me convencen, no sé. No estoy muy amigo de la Iglesia últimamente. Pero quién dice”, dijo Duggan y ella remarcó: “Él ya cedió mucho, si no quiere casarse por Iglesia está bien. No lo voy a forzar. Me lo imaginaba con un smoking blanco, pero bueno".