Sabrina Rojas sobre la reacción de Pampita al ver las fotos de Luciano Castro

Sabrina Rojas, pareja del actor Luciano Castro, habló hoy en "Intrusos" sobre las fotos y el video viral de su marido donde se lo ve completamente desnudo.

Entre otras cosas, la modelo se refirió a los comentarios de Pampita sobre las fotos hot. En su programa y refiriéndose al tema, la conductora había dicho: "¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro. Una amiga nuestra pasó por ahí, le voy a mandar emoji de aplausos".

En primer lugar, Rojas pidió "respeto" entre las mujeres y luego se refirió a Carolina Ardohaín y a su equipo sin nombrarlas: "Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Se lo dije a Angie (Balbiani) fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona, que no quiero nombrar para no caer en la misma. Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar”.

Luego, fue de manera casi de manera directa hacia Pampita: "Aparte, es gente que ha pasado por dramas y ha pedido piedad. Entonces, si vos desde ese lugar no podés dar un ejemplo y querés tocar el tema con otro respeto… ¿a quién le voy a pedir algo si es alguien que ha vivido escándalos y dicho ‘por favor, cortenla’? La otra vez con Diego Latorre y la hija le hizo una pregunta a él adelante de la nena llorando… ¿te parece?".

Fuente:Primiciasya