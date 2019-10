Soledad Fandiño lució su lomazo al sol desde las playas de Miami

Para celebrar el estreno de la segunda temporada de El Host, que se emite por eltrece, Soledad Fandiño decidió alejarse por algunos días de sus compromisos laborales y eligió uno de los destinos favoritos de los argentinos para descansar: Miami.

Ni bien llegó a los Estados Unidos, Soledad se puso una bikini amarilla y corrió hacia la playa para disfrutar del mar. Sobre la arena y luciendo su lomazo, posó y compartió las sensuales fotos playeras vía Instagram.

"No culpes a la playa", expresó la joven citando la icónica canción Será que no me amas de Luis Miguel. Y agregó: "¡En modo vacaciones!".

Después de haberse bronceado, la actriz asistió a una gala solidaria en donde, además de mostrarse sonriente, lució con orgullo el make up que ella misma se hizo.