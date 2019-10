Mariana Nannis publicó chats en los que Claudio Caniggia la amenaza de muerte

Mariana Nannis retomó su actividad en su cuenta de Instagram con polémicas denuncias y publicó los chats que mantuvo con un usuario quien, asegura, se trata de su ex marido Claudio Paul Caniggia, o “CPC” por sus iniciales, como ella lo nombra. En las capturas que publicó la mediática y que dejó destacadas en sus historias, se pueden leer un sinfín de agresiones e incluso amenazas de muerte.

“Te estás metiendo en quilombo. Sabés que debo mucha plata. Cortala con esta locura. Vas a ir presa si seguís con esta locura. No querés dejar pruebas de nada pero también tengo pruebas no te olvides. Te voy a declarar insana hija de puta. No metas a los chicos en esto”, se lee en la primer parte de la conversación.

Y continúa: “Nadie te cree, nadie te toma en serio, ni a vos ni a los chicos que hacen el ridículo. Yo vivo tranquilo, dejame de joder”. Mientras ella le retrucaba que estaba “al horno” si llegaba a publicar información, el usuario “Pedro77777yu” le responde con agresiones: “Enferma de mierda”.

“Estás loca, obsesionada, nadie te va a creer. Toda la prensa sabe que estás loca. Sofía (Bonelli) se defendió de tus locuras”, sigue en la conversación en referencia a la actual pareja de Claudio Paul.

A continuación, el usuario escribe una amenaza para Nannis: “No tenés nada. Estás loca y enferma. Ya enfermaste a los chicos. Vas a terminar muerta. No vas a bancar todo lo que estás armando”.

Ante esto, la mediática enfatiza las ciertas frases y arremata contra el abogado del ex futbolista: “Me amenaza de muerte: que conste y que esto quede si me pasa algo es por este tipo y el mafioso de (Fernando) Burlando y todos los que hacen negocios con mi marido. Son mafia”.

La conversación continúa con agresiones donde el usuario hace referencia a, Axel, Alex y Charlotte: “Los chicos saben que estás re loca. A vos te dicen todo que sí pero ellos me apoyan y vos lo sabés pelotuda. Esa es tu bronca, que yo soy feliz. Andá a coger a ver si te calmás. Te morís de envidia forra. Chau enferma mental”.

