Qué dijo Leo Alturria sobre su separación de Lizy Tagliani

A 48 horas de blanquear el romance, Lizy Tagliani finalizó su relación con Leo Alturria. El motivo por el que la conductora dejó al joven cordobés de 31 años fue por los fuertes comentarios que recibió a través de las redes sociales.

Lizy contó que estuvieron 4 meses conociéndose en silencio y luego de hacer público el romance en lo de Susana Giménez, apenas duró 48 horas más.

Cuando la figura de Telefe comunicó su decisión, Leo fue a hablar con ella y contó a "Intrusos" que decidieron quedar como “amigos”.

“Ella me dijo que me quería cuidar de las barbaridades que se dijeron”, manifestó Leo y afirmó que no le afectaron las críticas.

“Yo creo que vamos a seguir manteniendo una distancia, siendo amigos, hasta que se acomode esto y para que no terminemos afectados nosotros dos”, aseguró.

Fuente:Primiciasya