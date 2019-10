Habló el dueño del bar donde se armó el escándalo con Alfredo Casero

Alfredo Casero protagonizó el lunes un escándalo en el Bar El Timón ubicado en el barrio de Palermo. En el video que puso al aire el ciclo "Confrontados" del Nueve, el actor se pelea con quien era aparentemente el dueño del local.

"Me chupa un huevo, tengo 20 años menos que vos, igual me la banco, me estás echando de tu negocio porque tenés la seguridad, ¿qué querés que te diga? Lamento por tu mozo que es una buena persona", arranca el video.

El hecho remite a un escándalo que tuvo como protagonista al actor Alfredo Casero a quien lo echaron de un bar de Buenos Aires por ser macrista.

"Andate a tocar el tambor a favor de Macri", le dijo el dueño del bar en medio de la pelea, lo que provocó la reacción de otros clientes: "Mirá que somos varios que tocamos a favor de Macri, somos varios, ¿querés quedarte sin clientes? Viejo boludo... Sos un maleducado".

Ante la difusión del material, el verdadero dueño de la firma, Hernán Suárez, habló con Antonio Laje en "Buenos Días América" y aclaró: "El que se peleó con Alfredo no era yo que soy el dueño del bar, fue un empleado de 80 años".

Suárez dijo que ayer pudo hablar con Alfredo, que lo llamó por teléfono porque tienen un amigo en común, y que el actor se disculpó por lo sucedido. "Nosotros hace 25 años que estamos acá y pasaron muchos gobiernos. Nunca nos involucramos en nada. El empleado me dijo que se iba a disculpar con Alfredo y que se dejó llevar por cuestiones vinculadas a la política. Igual escrache me lo comí yo", enfatizó.

En tanto, Alfredo escribió en Twitter:



Fuente:Primiciasya