Los detalles desconocidos del romance de Licha López y la hija del presidente de Racing

El romance de Mercedes Blanco, hija del presidente de Racing, y el futbolista del club Lisandro “Licha” López era un secreto a voces hace mucho tiempo, que salió a la luz en el momento en que la “Academia” ganó la última Superliga con un abrazo que dio vueltas por las redes sociales.

“Mechi” habló del vínculo que mantuvieron sin hacer público durante años. “Nunca fue algo que quisimos esconder. Simplemente no quisimos hacerlo público, porque no estábamos tan fuertes en la relación. La idea fue no querer exponernos, pero hace casi 4 años que estamos juntos", explicó en Salimos Jugando.

"Cuando Racing salió campeón era imposible ocultarnos con Lisandro, nos abrazamos y fue espontáneo. Fue una emoción muy grande para nosotros. Algo que él esperaba mucho", admitió Mercedes.

"Podían haber descubierto lo nuestro hace cuatro años, pero pasó el día del campeonato porque nos encontramos en un lugar público. Jamás nos escondimos. Hoy estamos más fuertes. Nadie me va a poner en duda quién es él ni a él quién soy yo. Con mi papá y Lisandro tratamos de separar Racing de otros temas de la vida. El club traspasa nuestra vida, es un hecho, no es algo fácil", cerró al respecto la hija de Víctor Blanco.