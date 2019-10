Natalia Lobo: "Me acaba de adoptar legalmente mi papá del corazón"

Natalia Lobo contó con mucha felicidad que a los 50 años logró obtener su nueva partida de nacimiento que confirma que legalmente es hija de su padre adoptivo, Martín Lobo.

“Estoy muy emocionada, estoy llorando desde ayer cuando fui a buscar mi partida de nacimiento nueva que dice Natalia Lobo", comenzó la actriz emocionada en charla con el ciclo radial “Agarrate Catalina”.

"Mi papá del corazón, Martín Lobo, me adoptó legalmente. Pero él siempre fue mi papá. No puedo creer que todo el camino de mi vida termine tan bien”, siguió.

Y dio más detalles de su vida: “Mi padre biológico conoció a mi papá del corazón y me dijo que iba a ser mejor padre que él, la verdad es que tenía razón. Igualmente, tampoco fue fácil para mi padre biológico, ya que se tuvo que escapar de la Argentina en la Dictadura”.

“Mi padre biológico vive en España, no tengo comunicación con él y no sabe lo de la adopción. Pero él eligió ese camino, yo no me enojo con él y no debería él enojarse conmigo. Tu familia es la que está”, finalizó conmovida.

