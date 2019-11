Cinthia Fernández confirmó la separación con Baclini

La pareja, también dupla en el Bailando (Canal 13) confirmó su separación pero seguirán participando del certamen porque están comprometidos con el sueño que deben cumplir.

La primicia de la ruptura la tuvo el periodista Ángel de Brito quien, en su programa LAM, en donde Fernández es panelista y ahí se conocieron todos los detalles (y más) de la pelea en primera persona.

Baclini, consultado por un medio periodístico, manifestó estar transitando un momento difícil, de dolor y duelo y agregó: “…no es lo mismo hacer un duelo en silencio como lo veníamos haciendo, y que después se haya hecho todo muy público, con rumores por todos lados. Por eso decidimos hablar.

Todas las parejas pasan por momentos. Pero el amor, el respeto y nuestra unión son muy grandes", aseguró el empresario. Cinthia Fernández, por su parte dijo:;Yo estoy como puedo... no sé, cada uno lo lleva distinto. Tratando de poner buena cara, como siempre. Toda mi vida tengo que poner cara de feliz cumpleaños y quizás no estoy bien. Espero que una vez se acuerde de mí ‘el de arriba’. ¿Qué sé yo? No sé.