Kim Kardashian, Kanye West y sus hijos se disfrazan de los picapiedras

Otoño diversión familiar! Kim Kardashian, Kanye West y sus hijos salieron con disfraces elaborados de la familia Flintstone para Halloween.

“Yabba Dabba Doo!”, La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 39 años, subtituló una serie de fotos Se abre en una nueva ventana. de sí misma con sus hijos North, 6, Saint, 4, Chicago, 21 meses, y Psalm, 5 meses. “¡Esta foto familiar fue un gran desafío porque Chicago le tenía mucho miedo a Dino! LOL ¡Intentamos explicarle y mostrarle que era solo papi, pero todavía no entendió el concepto! ¡Así que agradezca a la fotógrafa por editarla y hacer realidad los sueños de nuestra familia Flinstones! ”

Mientras que la estrella de la realidad canalizó a Betty Rubble con una peluca negra y un vestido azul, su hijo se parecía a Fred Flintstone. Su hermana mayor usaba una peluca roja y completamente blanca como Wilma Flintstone, y la más joven sonreía como Bamm-Bamm Rubble. Kardashian sostuvo Salmo en una pequeña versión del atuendo.