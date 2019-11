La inspiración de Mariah Carey para hacer shows de navidad

La legendaria cantante estaba saliendo de la fiesta de Halloween de Heidi Klum en Nueva York, vestida como la mujer principal para una banda de pelo de los 80, cuando le preguntamos sobre su canción "My All", que Ye presentó en un reciente servicio.

Ella nos dice que es increíble y le encanta lo que está haciendo con el aspecto del coro y el servicio de la iglesia en los eventos ... y lo va a incorporar en sus próximos shows navideños.

Carey había tuiteado previamente que el coro de Kanye estaba "rockeando este arreglo y esta canción". y agregó ... "Necesitaba hablar con quien organizó el arreglo y reescribió la letra ... Hermoso. Gracias". Parece que ella consiguió lo que quería.

Si no lo sabes, Mariah ha estado promocionando el lanzamiento de su icónico álbum de Navidad, "Merry Christmas", que salió hace 25 años, junto con su gira All I Want For Christmas Is You Tour.

Ella ha estado jugando con sus fanáticos en las redes sociales diciéndoles que tienen que esperar, pero ahora que llegó el viernes 1 de noviembre, y dijo que oficialmente es hora de ponerse en el espíritu.

Por cierto, según el IG de Mariah, su disfraz de Halloween es parte de una banda de metal ficticia llamada Spit, y ella es su cantante principal, Mimi.

También existe la posibilidad de que pueda comenzar una nueva banda con Kanye en la vida real ... ¡Ella no nos dice eso, pero no dice que no!