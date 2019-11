Murió Fatiga, el perro de los Argento

Ya se sabe que en junio del 2020 se reeditará la sitcom “Casados con hijos”, pero ya no para la pantalla de Telefé, sino que como obra de teatro. Allí estarán todos los integrantes de la familia: Pepe (Guillermo Francella), Moni (Florencia Peña), Paola (Luisana Lopilato), Coqui (Darío Lopilato). Salvo uno: Fatiga, la mascota.

Se supo que el perro de la novela, un tanto dormilón pero fiel amigo de Pepe Argento no tuvo un buen final. Según contaron sus dueños por estos días, la encontraron muerta a un costado de la Panamericana. Al parecer, el animal se escapó del hogar, siguiendo sus dueños, se perdió y un vehículo la embistió.

"Fue un accidente pelotudo, sin sentido… Es el día de hoy que no entiendo qué pasó, qué se le metió dentro de la cabeza a esa perra para irse a la ruta donde la atropellaron", aseguró Jorge Montenegro (49), el dueño del animal.

Un dato más que no se supo en los 14 años que la sitcom estuvo al aire: Fatiga no es el verdadero nombre del perro, sino que en realidad es una perra que se llamaba Violeta. La producción le cambió el nombre y el sexo, solo para la novela. Tanto se encariñaron los integrantes de “Casado con hijos” con ella que ahora que están preparando la obra de teatro, lamentan que no esté viva.

Y algo más: era la hermana de Betún, el perro que acompañaba a Alejandro Fiore en Los Simuladores.

Betún también murió hace varios años producto de un tumor en el hígado.