Basta de "cola retro", Nazarena Velez calentó las redes con su tanga diminuta

Nazarena Velez calentó las redes posteando fotos sensuales boca abajo con su tanga rosada diminuta que muestran su figura de manera infartante.

"Como andan por ahiiiiii? Las giras de teatro te obligan a "la vida de hotel" donde mucho no se puede hacer..entonces me saco fotos en culo para no perder la costumbre. VosQue haces hoy⁉️"

Esa fue la frase con la que la actríz y ex vedette saludó a sus seguidores desde la provincia de Córdoba en poses muy sensuales.

De inmediato obtuvo respuestas, llegó casi a los 20 mil likes y sigue en ascenso. Sus seguidores la prefieren así, tal como es.

Días atrás había sorprendido con sus pijamas sin corpiño pero ahora se atrevió a todo. Tampoco hay que olvidar la foto retro de su cola que tambíén arrancó mas de un suspiro a sus seguidores en Instagram.