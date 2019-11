El kit de asesinato de Ted Bundy crea polémica entre Zak Bagans y Utah

Un representante de los Archivos del Estado de Utah dijo que el espeluznante kit de asesinato que Zak compró recientemente podría ser propiedad del estado y si ese es el caso, Zak no debería haberlo comprado.

Es más, el departamento de archivos se ha comunicado con la Oficina del Fiscal General del Estado de Utah para analizar cualquier opción legal que pueda tomar para recuperar formalmente el kit de asesinato, y todos los documentos y registros relacionados con el caso.



Noticias Relacionadas Asesinos seriales que eran tan 'guapos' que hasta tenían fans

TMZ

La historia es así: La estrella de "Ghost Adventures" compró un tesoro de artículos peligrosos confiscados al infame Volkswagen Beetle de Bundy. El kit había estado en posesión del ex detective del sheriff de Salt Lake Co., Jerry Thompson, hasta que su esposa se los vendió a Zak.



El kit incluía 2 guantes que no coincidían, una linterna, un cable naranja, bolsas de basura Glad, una bolsa de gimnasia marrón, una cuerda blanca para tender la ropa y tiras de sábanas para atar a sus víctimas.

TMZ

El aficionado fantasma siente que compró la colección de forma clara. Además, siente que la persona a quien se lo compró era el propietario legal del kit.

El representante de los Archivos deja en claro: "Si se trata de registros gubernamentales, nos encantaría tenerlos bajo la custodia y el cuidado de los Archivos del Estado de Utah".