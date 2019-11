FRIENDS: Jessica Hecht sigue en contacto con Jane Sibbett

"Estaba filmando otro programa de televisión y la gente solo me decía cuánto significaba Friends para ellos", dijo la actriz, de 54 años, exclusivamente a Us Weekly en la Celebrity Game Night de MCC Theatre, dirigiéndose a la reacción que los fanáticos tuvieron ante el 25 aniversario de la exitosa serie.



"Tengo que decir que es [cuando estoy] en otro país cuando me doy cuenta de cuán profundo es el alcance de esas historias para las personas y es bastante sorprendente ser parte de la historia de esa manera".

Hecht apareció por primera vez en el episodio dos de Friends en 1994, interpretando a la mujer de la que se enamoró Carol (Jane Sibbett), la esposa de Ross. Carol y Susan se casaron durante "The One with the Lesbian Wedding" en 1996, lo cual fue controvertido en NBC en ese momento. Ese momento especialmente es uno que Hecht mantiene cerca del corazón.

"Me enorgullece ser parte de algo que brinda tanta comodidad porque es como comida reconfortante para las personas", afirmó sobre el programa. “Nadie tuvo una boda en pareja del mismo sexo, así que me siento profundamente feliz por eso. ... Creo que miramos todo lo que ha sucedido históricamente y esa generación de alguna manera estuvo sin evolución, pero la gente nos mirará en 20 años y sentirá [como si tuviéramos] brechas terribles en nuestra conciencia ”.