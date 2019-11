Nelly: Una fan lo empuja del escenario, y él la perdona

El rapero estaba actuando el sábado por la noche en el Agua Caliente Resort Casino Spa Rancho Mirage, a las afueras de Palm Springs, California, cuando se acercó al frente del escenario para tocar las manos de sus admiradores adoradores, que dispararon en la primera fila. .

Nelly es sacado de la multitud. Se cae a las barricadas y luego tiene palabras con la presunta culpable: una mujer. Parece que al principio estaba bastante enojado, pero rápidamente cambió su actitud a misericordioso.

Una vez que volvió al escenario, le dice a la dama ... "No puedes tirar de mí, chiquita. Te lo agradezco, pero estoy al borde del escenario. Si me tiras, no tengo a donde ir"



Por suerte para ella, Nelly reconoció que el acto parecía ser más por amor que por malicioso. Le dijo a la seguridad que la dejara en paz y continuó con el espectáculo.