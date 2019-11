Nicole Neumann sorprendió con una confesión sexual

Nicole Neumann, desde que terminó su relación a principios de año, en marzo, con su última pareja, Matías Tasín, se encuentra soltera. Hace unas horas la modelo fue entrevistada en La Once Diez/Radio de la Ciudad, y confesó que tiene otras prioridades antes que un hombre en su vida.



“Cuando uno está bien con uno mismo, está centrado, te das cuenta lo que valés y hay un montón de cosas que no permitís”, contó, haciendo referencia a su amor propio y siguió, “me pasó que había cosas que estaban bien aceptarlas y exigía demasiado poco, ahora estoy en exigente y si no venís con todo esto cumplido ni vengas”.



En diálogo con Agarrate Catalina continuó: “Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, si no brindás lo mismo quedate en tu casa. Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama”.



La declaración que mas revuelo causó, fue cuando le preguntaron si estaba abierta a la posibilidad de algún tipo de relación libre a lo que contestó, “en esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otros cosas que valoro más, lo sexual no me llena, tengo otra edad, prefiero el celibato”, y entre risas aclaró, “por un tiempo prudente”.



La rubia también hizo referencia a sus redes y aclaró que no siempre las cosas que subía tenían una dedicatoria en específico, cansada de los rumores.