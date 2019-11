Griselda Siciliani revela violencia de Juan Darthés hacia ella

A Juan Darthés las cosas le van saliendo cada vez peor. Primero tuvo el pedido de captura adjudicado a la denuncia de Thelma Fardín, y ahora es necesario mencionar el testimonio de Griselda Siciliani, revelando un par de situaciones violentas con él.

Según Griselda, al acusado le molestaba mucho la forma de trabajar y el humor que ella tenía. “Se trataba de mi primer protagónico. Tenía 28 años y venía del teatro: no era una 'chica de tele', explicó la actriz, explicando que no estaba acostumbrada en estar en la pantalla y que no fue muy bien recibida por Juan Darthes, quien ya tenía experiencia en ello.

Griselda comentó que tuvo que vivir varios momentos desafortunados junto al actor: “Quería que fuese más de telenovela. Eran pavadas, pero me gritaba violentamente. Claramente era abuso de poder”. La decisión al respecto de la actriz, fue dejarle de hablar, pero a los productores no les gustó. “El corrillo interno fue que yo le hacía desplantes y ahí vino la conflictiva. '¡Uff, esta loca es una intratable. El destrato estaba muy naturalizado”

“Eso me perjudicó porque seguiría siendo 'la desquiciada'. Llegó un punto en el que tuve que volver a saludarlo, porque ya estaba cansada del 'ay, vos también siempre diciendo que es violento, ¡qué pesada!”