Juana Repetto se operó los pechos

Juana Repetto suele compartir en sus redes su vida cotidiana. Es así como contó por instagram que se operó las lolas, lo que causó preocupación por parte de sus seguidores, entonces, para tranquilidad de muchos, la panelista detalló acerca de su operación.



La actriz explicó que tomó la decisión justo luego de dejar de darle la teta a Toribio, a quien amamantó durante 3 años, "Siempre tuve mucha lola, de chica y post bajar 43 kilos y habiendo dado teta más de 3 años me quedaron muy mal. Más allá de lo estético, incómodo y molesto. Medio que no quedaba otra, tarde o temprano lo iba a tener que hacer”.



La mamá de Toribio contó que en cuanto al post operatorio no ha sentido molestias, ni dolor. “Supongo que depende de muchos factores. Primero el umbral de cada una, después del tipo de cirugía. Yo tenía mucha piel, quizás si sos chata y te ponés, lo que duele es la piel que se estira (?) Quizás tiro cualquiera. Mismo si te tienen que manosear el músculo supongo que debe ser más doloroso. Pero ni idea”.



Al parecer Juana se siente tan bien que está dispuesta a volver al trabajo de inmediato, solo cuidando no levantar los brazos, y no hacer fuerza.

Noticias Relacionadas La foto de Juana Repetto amamantando por última vez a su hijo de 3 años