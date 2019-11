¿La China Suárez y Benjamín Vicuña en crisis?

La pareja desde hace unos meses está en boca de todo el mundo, la última noticia de la misma es, que habían sido invitados al casamiento de Pampita, ex de Benjamín Vicuña y que al parecer a Eugenia, “La China” Suárez le molestó.



Lo cierto es que el actor y la modelo vienen posponiendo su casamiento desde el año pasado, no se sabe si esta vez el casamiento de la jurado del Bailando, generó algún ruido entre ellos, pero la rubia publicó un extraño mensaje en sus redes, que generó muchas preguntas, dejando a libre interpretación.



"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme". Esto, sumándole al casamiento que está en pausa, hace pensar que la pareja podría estar viviendo una crisis.



¿Qué pensás al respecto?