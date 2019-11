Los secretos del novio de Pampita

Aparecieron por estos días nuevas denuncias contra el futuro marido de Pampita, Roberto García Moritán. Además de haberle propuesto matrimonio a Ingrid Grudke casi sin conocerse, este señor debe 2 millones de pesos de expensas de un departamento que alquila.

Las panelista Yanina Latorre y Karina Iavicoli comentaron en el programa “LAM” (Canal 13) -conducido por Ángel de Brito- que el señor en cuestión tiene además perfiles truchos en las redes sociales, su familia está ligada fuertemente a la política y que tienen pruebas de todo.

Latorre, enfurecida dijo: “Que deje de mentir. No lo inventaron lo de las expensas. Decile que no me provoque porque yo tengo los documentos de los dos palos de expensas que debe en un departamento alquilado que como no es de él, fue a la reunión de consorcio y está grabado y se les cagó de risa en la cara. Tengo mucha data”.

Por su parte, Karina Iavicoli manifestó: “Estuvo casado con Milagros Brito del Banco Macro; el padre de él era hombre de Néstor Kirchner y él es hombre de Mariú Vidal…”

¿Qué opinará Pampita de su futuro marido?