Nico Riera y su novia Giuliana tomaron una impotante decisión

Nico Riera junto a su novia Giuliana luego de 9 meses de relación dieron un gran paso y tomaron la decisión de vivir juntos, pero eso no es todo, si no, que pintaron ellos mismos su nuevo hogar y lo están decorando a su gusto, según compartió el actor en Instagram.



“Llegó el momento de la convivencia, compramos la pintura para pintar la casa pero no llamamos a ningún pintor. Nos pusimos los dos a pintar con música, parecía una película romántica... La pasamos muy bien juntos y estamos dejando el lugar donde vamos a vivir juntos, de la forma que queremos. Ya falta poco y nos mudamos”



“Mi cara lo dice todo. Lección aprendida: no se pinta con lluvia. PH: la que dijo que pintemos @giuligabetta”, publicó luego.



Su novia por otro lado, compartió una publicación mucho más extensa, expresando su felicidad: “Aquí van unas postales nuestras cargadas de lo que autopercibimos que somos. Aunque la pintura ya fue extraída de nuestros cuerpos, y ahora inunda la casa el aroma a shampoo de canje y a jabón sustraído de un hotel cinco estrellas (tengo debilidad por guardarlos en mi mochila una vez concluida la estadía, él lo sabe y sonríe por ello), tenemos miedo”.



“Vamos apostando al amor, al crecimiento mutuo, juntos, pegaditos, asustados (lo reitero porque realmente lo estamos). Feliz nido del amor y crecimiento para nosotros, me siento florecer como el jardín que construimos en el balcón”, escribió finalizando la publicación.



¿Qué opinás de la feliz pareja?