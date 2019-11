Selena Gomez revela que abandó las redes sociales cuando criticaron su peso

Durante una aparición en el podcast de video Giving Back Generation, la ex estrella de Disney Channel reflexionó sobre cómo las redes sociales la hicieron sentir sobre su aspecto, específicamente sobre su peso.

“Experimenté [vergüenza corporal] con mi fluctuación de peso", la cantante de "Lost You to Love Me", explicó. "Tengo lupus y trato con problemas renales y presión arterial alta, así que trato con muchos problemas de salud y para mí, fue cuando realmente comencé a notar más cosas de la imagen corporal".



Al vincularlo a plataformas como Instagram y Twitter, ella dijo: “Realmente me di cuenta cuando la gente comenzó a atacarme por eso. En realidad, esa es solo mi verdad. Yo fluctúo dependiendo de lo que esté sucediendo en mi vida ". Luego reveló que este tipo de ataques eran difíciles de manejar. “Eso me llegó a lo grande. Creo que para mí, eso realmente me molestó un poco ”.

Noticias Relacionadas Selena Gomez revela conversación con Justin Bieber antes de sacar su canción

Ella dice que esta lucha es algo que es muy fácil de identificar. Es una presión que enfrentan muchas mujeres hoy y ella lo entiende.

"Veo a tantas chicas hermosas y personajes diferentes increíbles y luego son demolidas por una imagen que están tratando de perseguir ", explicó. "Quieren ser una persona completamente diferente, cuando eso no es lo que hay dentro de ellos, ¿sabes?"