Las diferentes posturas siempre generan debates y discusiones, así como la última pelea que enfrenta a Flor de la Ve y Vanessa Show. Al parecer la mediática se refirió al hecho de que la conductora de “Flor de la Tarde” (Canal Magazinne) quiere que la reconozcan como mujer.

Como se sabe, Flor de la Ve luchó siempre por su identidad de género, recibió su DNI que la reconocía como mujer, formó una familia y su lucha siempre perseveró. Pero Shaw la atacó y dijo: ¿Y el talero?, si tenés un garrote entre las piernas no podés ser mujer. Mujer es tu mamá y mi mamá, no engañemos que sos una mujer argentina y pura. Dejate de joder…. Es un transexual no operado como yo, un travesti".

Vanessa Show también recordó, en el programa “El show del Espectáculo” (Radio Urbana BA), cuando Jorge Lanata también enfrentó a De la Ve con el mismo planteo.

Por el momento Florencia de la Ve, que siempre ha pedido que respeten su autopercepción, no se ha manifestado de acuerdo a las declaraciones de Show, pero sabemos cómo puede reaccionar…. Estaremos atentos.