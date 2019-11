"Caramelito" reveló detalles del tratamiento de su hermano

Cecilia “Caramelito” Carrizo , visitó el programa Involucrados, América y hablo respecto a le enfermedad que padece su hermano y el caro tratamiento que tiene que realizar en Estados Unidos.



En la mañana del martes, Cecilia comenzó con una campaña para recaudar fondos para el tratamiento que tiene que realizar su hermano, Martin Carrizo, en Estados Unidos, a que padece de la enfermedad Esclerosis Lateral Amiotrófica. La conductora quedó sorprendida por la respuesta de la gente y la ayuda que recibió en tan solo pocas horas.



La conductora reveló detalles acerca de la enfermedad de su hermano, en el programa televisivo: “Hace cuatro años mi hermano comenzó con un síntoma, a perder fuerza en una de las manos. A partir de ahí comienza el camino de ver qué pasaba. Todas las personas que lo quieren tanto, hace 4 años que esas personas no hacen más que preguntar, pedir, rezar, estar. Todos tenemos fe que Martín va a salir de esta”.



Cecilia recuerda que en septiembre su hermano aceptó que ya no podía con esto solo, fue ahí cuando recibió la llamada de un desconocido, el cual, les explicó que el también sufría de ELA y que probó un medicamento que lo ayudo a revertir casi por completo los síntomas. El hombre les mando una dosis de la medicación para que lo probaran. Hablaron entre los hermanos y decidieron que Cecilia lo iba ayudar aplicándole ella misma las inyecciones en el muslo, anteriormente se había capacitado con una amiga doctora, que le explicó cómo debía hacerlo.



Fue así como el 18 de Octubre realizaron la primera aplicación en la cual fueron notorios los cambios en los músculos de Martín, empezaron a tomar volumen y tonicidad. Así decidieron que tenían que viajar de manera urgente a Estados Unidos, ya que allá tienen una droga que no estaría homologada en América Latina y un “tratamiento intensivo”.



El Indio Solari también se sumó al pedido de ayuda, teniendo así los dos respuestas bastantes positivas hasta el momento.