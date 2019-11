Facundo Arana reveló que las escenas de sexo fueron sin ropa interior

Gran polémica tras la escena de la Tira de Telefe, Pequeña Victoria, en la que Facundo Arana y Mariana Genesio Peña tienen sexo.



El actor en una entrevista con Moskita Muerta reveló que era un tema que habían charlado mucho acerca de la forma en que lo iban a hacer y que el equipo estuvo siempre atento a sus necesidades.



"No teníamos ni ropa interior, nos tapábamos con los brazos, con las sábanas, con los planos, cuidándonos de las cámaras, con mucha confianza entre nosotros”, y agregó que lo que querían transmitir era una historia de amor, más allá de esta escena en particular.



"Si llevó a mucha gente a interpelarse, bienvenido sea", expresó. "Puntualmente contamos una historia de amor. Lo mejor para generar inclusión es no poner la lupa sobre el tema. No hay que regodearse sobre lo hecho, simplemente contar la historia de amor”, concluyó ,haciendo referencia también a la enorme repercusión que tuvo y que era la primera vez que se mostraba por la TV una historia de amor entre un hombre y una mujer trans.