Kate Rodríguez la bomba de Panamá

En su cuenta de Instagram no deja de levantar suspiros y ella lo sabe. La modelo y bailarina estuvo este fin de semana en el programa “Podemos Hablar PH” (Telefé) conducido por Andy Kusnetzoff y relató la dura infancia que tuvo que vivir junto a sus padres.

En la sección del programa “Punto de Encuentro” la panameña dio un paso al frente cuando el conductor invitó a todos los que fueron víctimas de bulling y dijo: “Yo usaba brackets, lentes, tenía acné, era súper flaquita, no tenía curvas, en la escuela no tenía amigos, era la rara… Como era muy flaquita me decían “hueso” y eso me marcó mucho. Yo era la fea. Es que en Centroamérica, las chicas más “curvis”, más rellenitas, son las mamacitas, las flaquitas no. Entonces yo me sentía mal conmigo misma, con mi cuerpo, con lo que era yo”.

Noticias Relacionadas Embargan a Cinthia Fernandez por la denuncia a Tristan

Recordando su infancia la panameña relató la dura infancia que tuvo que vivir, principalmente a causa de su padre quien le pegaba continuamente. Con respecto a su madre Kate dijo: “Mi resentimiento es más con ella que con él. Porque él tiene sus problemas, pero mi mamá no se metía o no decía que no me lastime. Esa fue la parte que me lastimó porque sentía que no tenía a nadie para defenderme”.

Actualmente Kate no tiene novio, dijo que está disfrutando de la soltería. Espera a un chico que venga sin conflictos y sin ex locas.