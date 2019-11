J Mena subió una foto hot tomando mate y prendió las redes

Jimena Barón siempre es noticia ya que sorprende con sus ideas y con sus posteos en redes. Esta vez no fue menos y subió una foto que levanto la temperatura.



La cantante realizó un posteo donde se muestra tomando mate en ropa interior y top blanco transparente, que dejaba ver que estaba sin corpiño ,luciendo así su cuerpo. Junto a la misma escribió una broma que hizo reír a sus seguidores.



“Es que te re extraño, ahre que ni lo conoce”, publicó, recibiendo todo tipo de halagos por parte de los fans.



Algunos de ellos fueron : “Ahhh nooooo para un poco mujer”, Es imposible hacer un comentario, los mensajes no te llegan y en 15 Segundos hay como 15 mensajes, desisto”, “Te amo belleza me casaría con vos”



Horas después, cuando las redes se estaban calmando subió fotos de su gira mostrándose súper sensual, revolucionando nuevamente Instagram.