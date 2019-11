El cambio de look de una famosa

Al cumplirse el primer año de vida de su hija Lola, Adabel Guerrero se renovó. Después de doce meses de convertirse en mamá por primera vez y transitar una depresión post parto la bailarina apostó al cambio.

En pareja con Martín Lamela y festejando su cumpleaños número 40, Adabel se animó a cambiar el estilo de su tradicional cabellera oscura y compartió el cambio en su cuenta de Instagram: "Tremendo cambio de look. Tiene que ver con un cambio interior que hace rato se está dando en mí y quería reflejarlo en el exterior. Pasó un ciclo de 10 años de tener el pelo teñido de negro y siento que ya no me representa”, comentó.

Y finalizó su posteo invitando a todas las mujeres a salir de la zona de confort: "Los cambios, a veces, vienen acompañados de mucho malestar, dudas e incertidumbres. Pero siempre vale la pena intentarlo".