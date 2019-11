El descargo de Feimann contra todos

Eduardo Feinmann transita su último tiempo en La Red, ya que la radio no le va a renovar el vínculo para 2020. Al parecer, el trasfondo de la salida fue por un tema de rating. No obstante, el conductor eligió no hacer declaraciones sobre el tema.

Ahora, transitando la misma linea temporal de la crisis institucional que transita Bolivia después de la renuncia forzada de Evo Morales a su presidencia, Feimann expresó su opinión totalmente opuesta a la de la mayoría de sus compañeros del Grupo América.

"Para mí lo de Evo Morales es una huida. ¿Saben qué? Estoy harto. Yo no soy políticamente correcto. Quieren que yo sea políticamente correcto y siga a la manada, pero yo no la voy a seguir. No me interesa. Échenme de todos los lugares que quieran. Hagan lo que quieran conmigo, pero yo no voy a seguir a la manada. No voy a decir lo que quieren que diga el resto de mis colegas", expresó desde su ciclo radial, y agregó: "No me den ningún Martín Fierro, échenme de la profesión si quieren, pero yo no voy a decir lo que quieren que diga. Para decir que hubo lo que no hubo. No miro la realidad solamente con el ojo izquierdo, trato de verla con los dos ojos, les guste o no les guste. Lo que hizo el señor Evo Morales fue huir. Sabía que perdía en las elecciones. Sabía que se había mandado un moco increíble y que ya nadie le creía. Sabía que era un ladrón de la democracia".