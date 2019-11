El levante de Guido Kaczka

Una multitud de participantes pasa a diario por el programa “Otra noche familiar” (Canal 13) de Guido Kaczka. Todos quieren ganarse premios, viajar y salir en la tele, pero ese no fue el motivo que llevó a Fernanda a anotarse para el concurso. La mujer de 47 años no paró de piropear al conductor en toda la noche.

En el momento de presentar a la participante, Kaczha se dio cuenta de que la señora no dejaba de tirarle palos. “Tenés 47 años… ¿Y estás en pareja?”, le preguntó Guido para saber un poco más sobre ella. “No… Vos sí, qué lástima”, le respondió ella. Un poco avergonzado, el conductor se limitó a responderle: “Ah bueno…”

“Te seguía desde la revista, desde Resistencia. Es más, me acuerdo de la cucheta donde estabas con todos tus hermanos”, le dijo Fernanda y agregó: "¿Sabés qué? Yo te paso el WhatsApp y cuando vos te volvés a divorciar, me llamás. Dios quiera que no, pero bueno”.

El conductor, visiblemente incómodo les respondió: "Escuchame, son esos momentos, viste que estoy..." y agregó para terminar la situación: “Vos sos encantadora y buena onda, y yo soy completamente vergonzoso. Vos sabés que, en general, me da una vergüenza…Usted me ve locutor y... Usted sabe que soy vergonzoso, me agarra que, tremendo”.