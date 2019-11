La rutina de entrenamiento de Luciana Aymar embarazada

Luciana Aymar, a sus 42 años está a la espera de su primer bebé fruto de su relación junto al ex tenista chileno Fernando Gonzalez.



Lu no está dispuesta a dejar de entrenar ni siquiera en el embarazo, todo lo contrario, para sentirse saludable trata de mantener su exigente rutina.



En su cuenta de Instagram subió una publicación mostrando su duro entrenamiento y junto a la misma escribió: "Para sentirme saludable durante el embarazo física y emocionalmente intento seguir una rutina diaria de entrenamiento”, y agregó, "Siempre custodiada por ellos", haciendo referencia a sus mascotas.



En el video se puede ver a la ex deportista con su panza que se asoma de ya 6 meses de embarazo luciendo espectacular, no afloja ni un poco, realizando trabajo de glúteos, haciendo sentadillas, usando pesas,etc.