¿Quién es el padre de la niña?

Esta no ha sido la mejor semana para Luciana Salazar. Después de haber sido eliminada el lunes del “Súper Bailando” (Canal 13) sigue la polémica por la paternidad de su hija Matilda y su negativa de no querer hablar más sobre el tema.

“Para mí ella no tiene padre” dijo en una entrevista de la revista “Caras” pero contrariamente, las versiones que apuntan a Martín Redrado como el progenitor de la niña se reforzaron después de que aparecieran fotos de los tres juntos en el country donde vive Salazar.

Cansada de la misma pregunta la actriz dijo: "No voy a volver al mismo tema, lo expliqué 20 veces. Para mí, Matilda no tiene padre. No hay padre". Volvió a confirmar que se trató de un donante anónimo y agregó: "El que quiera creer que me crea y el que no, no…la gente cree en lo que quiere creer. Es un donante anónimo, nada más".